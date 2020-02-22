Задержан скрывшийся после смертельного ДТП с пешеходом водитель грузовика

«Благодаря оперативным действиям сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области и комплексам автоматической фиксации административных правонарушений удалось установить водителя, который совершил наезд на пешехода. Им оказался 22-летний молодой человек», – сообщили в пресс-службе тульской Госавтоинспекции.

Мужчина управлял грузовым автомобилем. Он задержан. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, приблизительно в 19:40-20:00 на 22 километре автодороги «Тула-Новомосковск» машина сбила 33-летнего мужчину. Водитель не стал дожидаться приезда полиции и уехал, оставив пострадавшего умирать на дороге. Пешеход от полученных травм скончался на месте.