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Бесящие мужские привычки: носки в ботинках, лаврушка на столе и сон перед теликом

Бесящие мужские привычки: носки в ботинках, лаврушка на столе и сон перед теликом

Myslo спросил тулячек, какие привычки мужчин выводят их из себя.

Myslo предложил тулячкам рассказать, какие мужские привычки больше всего их раздражают. К слову, некоторые женщины заявили — любимый человек не может бесить! И добавили, что их мужчина — идеальный, ну или почти.

Самым популярным «пороком», который бесит тулячек, оказалось сморкание посреди улицы.

из комментариев

– Мой муж в прихожей снимает ботинки вместе с носками. И они сиротливо свисают оттуда до утра. А утром он надевает чистые, а проветрившуюся парочку отправляет в стиралку. Вот нафига?! Это не то что прям бесит, но как минимум вызывает желание эти носки спасти, не оставлять их ночевать в ботинках, — пишет Тим_Таня.

О странной привычке своего мужа рассказала ВЛАДИМИРОВНА:

– Никак не могу понять, почему у него при умывании вода везде: на зеркале, кране, на полу рядом? Если не умещаешься, может, умываться над ванной? Но каждое утро после него я захожу и протираю насухо зеркало, кран и края раковины. Привыкла. Была бы вода у нас получше, не оставляла белых пятен, я бы не парилась так. Чего раздражаться и ругаться? Мы оба не идеальны. Может, у меня недостатков больше даже.

Пользователь Rom@hka заявила просто и ёмко:

– У меня почти идеальный мужчина. А до чужих мне нет никакого дела.

Zurbagan немного пофилософствовал и дал совет женщинам:

– Первые сорок лет в жизни мальчика самые тяжёлые. Так что терпите, дорогие дамы! А после уже привыкнете и перестанете замечать.:)

Веточку немного раздражает, когда муж оставляет лавровый лист на столе после поедания супа. А Василису бесит, что ее мужчина с ней не спорит и не ругается.

Жена кузнеца: ее бесит, что муж спит перед телевизором:

– Пробую выключить, отвечает: «Я смотрю!» Лучшее снотворное.:)

Тётя Мотя рассказала, от чего раздражается:

– Бесит, когда муж листает ленту в интернете, и там периодически включаются короткие видео — со звуком на всю. Бесит, что изначально нельзя выключить громкость в телефоне. Но он считает, что может что-то интересное прослушать.

Нашу читательницу Цветнастроениясиний в муже не раздражает ничего:

– Ко всему отношусь спокойно. Как может раздражать человек, которого любишь? И зачем жить вместе с человеком, который раздражает?

О своих странных привычках рассказали и сами мужчины. Откровение пользователя Smаsh:

– Все вешалки (плечики) с моими вещами висят носиком «на меня», все вещи жены — носиком к стене.

Меня невозможно отучить от двойного стука об тарелку для отряхивания крошек с куска хлеба или печенья, когда я первый раз беру его с тарелки.

Ботинки стоят пятками к стене, а не наоборот — так видно чистые они или нет.

Джинсы никогда не будут висеть на вешалке, они всегда будут лежать на полке в шкафу.

Тарелки справа в шкафу всегда стоят на полке донышком направо, тарелки слева в шкафу — донышком налево.

Чайные ложки всегда лежат в отсеке ручками направо.

Несмотря на погоду за бортом, кто садится в машину, не отряхнув ноги друг об друга за пределами машины, получает подзатыльник.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:45 +4
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