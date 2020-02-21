Дебош в кафе Tom Sawyer: на хулигана завели еще семь уголовных дел
Расследование этого резонансного дела продолжается.
Как стало известно Myslo, на 29-летнего жителя Московской области, который устроил пьяный дебош в тульском кафе Tom Sawyer, открыли еще семь уголовных производств: три по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и четыре — по ст. 116 УК РФ (побои). Кроме того, Руслан С. также обвиняется по ст. 213 и 111 УК РФ — хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас мужчина находится в СИЗО.
Напомним, в ночь на 3 ноября 2019 года в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.
Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов, итогом которой стало уголовное дело по статье «Халатность» в отношении прибывших стражей порядка.
Отметим, что четверо сотрудников Росгвардии, которые выезжали на вызов в кафе, впоследствии были уволены «за грубое нарушение служебной дисциплины».
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