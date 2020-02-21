Дебош в кафе Tom Sawyer: на хулигана завели еще семь уголовных дел

Кадр из видео.

Как стало известно Myslo, на 29-летнего жителя Московской области, который устроил пьяный дебош в тульском кафе Tom Sawyer, открыли еще семь уголовных производств: три по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и четыре — по ст. 116 УК РФ (побои). Кроме того, Руслан С. также обвиняется по ст. 213 и 111 УК РФ — хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Напомним, в ночь на 3 ноября 2019 года в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции.

Как следует из комментариев за кадром , правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделился очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве оружия. Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу, непонятно.

Региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов, итогом которой стало уголовное дело по статье «Халатность» в отношении прибывших стражей порядка.

Отметим, что четверо сотрудников Росгвардии, которые выезжали на вызов в кафе, впоследствии были уволены «за грубое нарушение служебной дисциплины».

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