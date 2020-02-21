Разыскиваются очевидцы ДТП на проспекте Ленина в Туле

Напомним, днем 16 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Льва Толстого в Туле столкнулись Chery a520 и Ford Focus. В ДТП пострадала пассажирка Ford Focus.

По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель Ford Focus , который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с Chery a520.

Для точной установки всех обстоятельств происшествия очень требуется помощь очевидцев, видеорегистратор которых мог запечатлеть момент аварии (произошла примерно в 12.40), с любого ракурса.

Телефон для связи 8−906−533−74−33 (Ольга).