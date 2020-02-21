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Разыскиваются очевидцы ДТП на проспекте Ленина в Туле

Разыскиваются очевидцы ДТП на проспекте Ленина в Туле

Нужна видеозапись с моментом аварии.

Напомним, днем 16 февраля на пересечении пр. Ленина и ул. Льва Толстого в Туле столкнулись Chery a520 и Ford Focus. В ДТП пострадала пассажирка Ford Focus.
 
По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель Ford Focus, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с Chery a520.
 
Для точной установки всех обстоятельств происшествия очень требуется помощь очевидцев, видеорегистратор которых мог запечатлеть момент аварии (произошла примерно в 12.40), с любого ракурса.
 
Телефон для связи 8−906−533−74−33 (Ольга).
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:56 +1
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