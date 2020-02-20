Красивая дата: 20 февраля в Туле зарегистрировали 21 брак

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Многие пары, планируя день бракосочетания, выбирают запоминающиеся даты, даже если они приходятся на будние дни. Февраль 2020 года богат на красивые даты – в четверг, 20.02.2020, в тульском Дворце бракосочетания семейный союз заключила 21 пара.

В торжественной обстановке сотрудники комитета ЗАГС администрации Тулы поздравили новобрачных, вручили им свидетельство о заключении брака и памятные подарки от губернатора Алексея Дюмина – «Летопись семьи» и поздравительный адрес.

Красивые даты пользуются популярностью у туляков. Например, 17.07.2017 г. (понедельник) зарегистрировали свой брак 17 пар молодоженов, 18.08.2018 г. (суббота) – 44 пары, а 19.09.2019 г. (четверг) – 20 пар. Следующая красивая дата февраля – 22.02.2020, на этот день подано 20 заявлений. В дополнительный день високосного года – 29 февраля, связать себя узами брака решили 22 пары туляков.