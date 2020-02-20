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Красивая дата: 20 февраля в Туле зарегистрировали 21 брак
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Красивая дата: 20 февраля в Туле зарегистрировали 21 брак

Новобрачным вручили памятные подарки от руководства региона.

Многие пары, планируя день бракосочетания, выбирают запоминающиеся даты, даже если они приходятся на будние дни. Февраль 2020 года богат на красивые даты – в четверг, 20.02.2020, в тульском Дворце бракосочетания семейный союз заключила 21 пара.

В торжественной обстановке сотрудники комитета ЗАГС администрации Тулы поздравили новобрачных, вручили им свидетельство о заключении брака и памятные подарки от губернатора Алексея Дюмина – «Летопись семьи» и поздравительный адрес.

Красивые даты пользуются популярностью у туляков. Например, 17.07.2017 г. (понедельник) зарегистрировали свой брак 17 пар молодоженов, 18.08.2018 г. (суббота) – 44 пары, а 19.09.2019 г. (четверг) – 20 пар. Следующая красивая дата февраля – 22.02.2020, на этот день подано 20 заявлений. В дополнительный день високосного года – 29 февраля, связать себя узами брака решили 22 пары туляков.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:54 +3
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