Житель Скуратово украл у соседа забор

В отдел полиции «Скуратовский» обратился 36-летний житель микрорайона. Мужчина сообщил, что у него украли металлические столбы от забора.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 49-летний неработающий ранее судимый сосед потерпевшего.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».