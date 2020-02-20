Житель Скуратово украл у соседа забор
Полицейские быстро установили и задержали злоумышленника.
В отдел полиции «Скуратовский» обратился 36-летний житель микрорайона. Мужчина сообщил, что у него украли металлические столбы от забора.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 49-летний неработающий ранее судимый сосед потерпевшего.
Мужчина был задержан и признался в содеянном. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
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