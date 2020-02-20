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Житель Скуратово украл у соседа забор

Житель Скуратово украл у соседа забор

Полицейские быстро установили и задержали злоумышленника.

В отдел полиции «Скуратовский» обратился 36-летний житель микрорайона. Мужчина сообщил, что у него украли металлические столбы от забора.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что кражу совершил 49-летний неработающий ранее судимый сосед потерпевшего.

Мужчина был задержан и признался в содеянном. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:25 +7
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