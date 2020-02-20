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Более 250 туляков пожаловались на незаконное начисление платы за вывоз мусора
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Более 250 туляков пожаловались на незаконное начисление платы за вывоз мусора

На заседании регионального правительства обсудили результаты государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за 2019 год.

Начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко отметил, что  в Тульской области лицензии на управление многоквартирными домами имеет 241 организация, 31 из них в настоящее время не работает.

В прошлом году Госжилинспекция провела 1537 внеплановых проверок, по результатам которых 356 нарушителей привлекли к ответственности за несоблюдение правил содержания и ремонта жилых помещений, лицензионных требований и другие нарушения.

В прошлом году жители 2276 домов сменили обслуживающие организации. В 16 случаях протоколы собраний собственников были сфальсифицированы – надзорный орган будет добиваться признания результатов таких собраний недействительными. Об одном из таких случаев мы писали подробно.

Леонид Ивченко напомнил, что в домах, где газовое оборудование эксплуатируется более 30 лет, проводятся диагностические мероприятия. В инспекцию уже представлено более 4000 заключений, 34 жителя, не пустившие в квартиры сотрудников газовых служб, привлечены к административной ответственности.

На контроле находится процесс перехода на новую систему в области обращения с ТКО. За прошлый год в инспекцию поступило 268 обращений жителей о неправомерном начислении управляющими компаниями платы за вывоз мусора. В результате 20 управляющим организациям были выданы предписания о перерасчете.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 +1
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