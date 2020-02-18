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Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
Фото из архива Myslo.

Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета

Во время полета мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание.

17 февраля оружейники вернулись в Турцию, где проведут заключительный этап подготовки ко второй части чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба оружейников, во время полета в Анталью на борту самолета одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание.

– Незамедлительно пришли на помощь главный врач красно-желтых Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин. Наши врачи быстро поставили диагноз и оказали квалифицированную помощь пассажиру. По прилете в аэропорт Антальи передали его в руки турецких медиков, — сообщает пресс-служба.

 

Отметим, что в ближайшие дни оружейники проведут два контрольных поединка с соперниками из Казахстана. 20 февраля сыграют с «Ордабасы», а 23-го встретятся с «Астаной». Эти матчи вы сможете увидеть в прямом эфире на «Арсенал-ТВ». Начало игр в 17.00 мск.

А уже 1 марта футболистам «Арсенала» предстоит первая официальная игра в 2020 году. Планируется, что на игру с «Сочи» туляки отправятся прямиком с третьего сбора.

Сюжет: Арсенал
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