В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка

Фото предоставлены очевидцами происшествия.

В ночь на 18 февраля напротив дома № 6 на Калужском шоссе в Туле произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель следовавшего в направлении выезда из города внедорожника BMW X3 не справился с управлением и совершил столкновение с попутным самосвалом Shacman.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии госпитализирован 22-летний водитель кроссовера. Его пассажирка — девушка-ровесница — от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.