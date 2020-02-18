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В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка
Фото предоставлены очевидцами происшествия.

В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка

На Калужском шоссе столкнулись кроссовер и самосвал.

В ночь на 18 февраля напротив дома № 6 на Калужском шоссе в Туле произошло страшное ДТП. По предварительной информации, водитель следовавшего в направлении выезда из города внедорожника BMW X3 не справился с управлением и совершил столкновение с попутным самосвалом Shacman.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии госпитализирован 22-летний водитель кроссовера. Его пассажирка — девушка-ровесница — от полученных травм скончалась на месте происшествия.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 1
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 2
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 3
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 4
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 5
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 6
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 7
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 8
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 9
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 10
В Туле в жутком ночном ДТП погибла девушка, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:57 +4
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