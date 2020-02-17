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После многочисленных жалоб в Туле закрыли медцентр на ул. Советской

После многочисленных жалоб в Туле закрыли медцентр на ул. Советской

Такое решение вынес Центральный районный суд.

Бывший медцентр «Медикас», который несколько лет назад переименовали в «Гранд», наконец закрыли после многочисленных жалоб клиентов. О деятельности этого учреждения мы писали здесь.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в течение 2019 года к ним неоднократно обращались потребители с жалобами на неисполнение со стороны медцентра «Гранд» обязательств по заключенным договорам оказания платных медицинских услуг.

– За вышеуказанный период по всем искам Управления в судебном порядке действия (бездействия) Общества признаны незаконными и восстановлены права конкретного потребителя, — сообщает Роспотребнадзор.

Центральный районный суд Тулы вынес заочное решение прекратить деятельность медцентра. В постановлении указано, что шесть потребителей ранее отсудили у учреждения крупные суммы в качестве неустойки. Однако «Гранд» решения судов не исполнял, в результате чего на ООО заведены исполнительные производства. Согласно банку данных исполнительных производств найдено 74 записи о долгах, датированных 2018-2020 годами.

Из решения суда:

«Принимая во внимание установленные выше обстоятельства, с учетом того, что ранее применяемые к ООО «МЦ «ГРАНД» меры государственного воздействия не привели к положительному результату, жалобы от граждан на нарушение их прав как потребителей поступают до настоящего времени, суд приходит к выводу, что прекращение деятельность ООО «МЦ «Гранд», систематически допускающего нарушение действующего законодательства, является необходимой мерой. Таким образом, исковые требования Управления Роспотребнадзора в Тульской области подлежат удовлетворению».

Суд постановил «признать деятельность ООО «Медицинский центр «Гранд» нарушающей требования законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Прекратить деятельность (ликвидировать) ООО «Медицинский центр «Гранд» за неоднократное (более двух нарушений в течение одного календарного года) нарушение прав потребителей».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:25 +6
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