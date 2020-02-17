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К тульскому музыканту пришли из Центра «Э» из-за фото в соцсети
Фото: vk.com/shlyaker.

К тульскому музыканту пришли из Центра «Э» из-за фото в соцсети

На снимке была листовка времен Великой Отечественной с фашистской символикой.

Известный многим в региональной рок-тусовке музыкант Владимир Шляков сообщил, что к нему приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. По его словам, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стало фото, которое он сохранил на своей страничке в социальной сети.
 
«Кто-то нашёл в сохранённых мною фотографиях 2016 года исторический документ времён второй мировой войны – листовку, где написано: «Внимание! В этом доме живут немцы», далее фашистская эмблема – орёл держит в лапках свастику – и текст: «Кто будет нарушать их покой, будет расстрелян!». Составлен протокол, меня ожидает вызов в прокуратуру и штраф в 1000 рублей. Посмотреть бы в глаза тому, кто на меня заявил», – написал музыкант.
 
Отметим, что данная картинка легко находится через любой популярный поисковик. Также она есть на официальном сайте мемориального музея Зои Космодемьянской.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:00 0
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