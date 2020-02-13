Тульскому оружейнику посвятили памятную монету
Банк России выпустил в обращение юбилейные монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей серии «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия).
Одна их них посвящена известному оружейнику Фёдору
Советский конструктор Фёдор Васильевич Токарев оружейное дело начал изучать в дореволюционное время, окончил Новочеркасскую военно-ремесленную школу и Новочеркасское казачье юнкерское училище, стрелковую школу Ораниенбаума, где начал создавать собственную модель винтовки-автомата. С 1921 года работал на Тульском оружейном заводе, где создал пулемет МТ, автоматическую винтовку СВТ
«Всего же наш земляк создал порядка 150 образцов стрелкового вооружения. А его легендарный ТТ образца 1933 года до сегодняшнего дня остается самым знаменитым советским пистолетом и одним из символов победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил заместитель управляющего Отделением Тула Банка России Дмитрий Борискин.
Представленный на испытаниях в 1930 году 7,62-мм самозарядный пистолет стал легендой и рекордсменом-долгожителем, заслужил репутацию самого надежного пистолета в мире. 13 февраля 2020 года пистолету ТТ исполнится 90 лет.
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