Тульскому оружейнику посвятили памятную монету

Одна их них посвящена известному оружейнику Фёдору Токареву .

Советский конструктор Фёдор Васильевич Токарев оружейное дело начал изучать в дореволюционное время, окончил Новочеркасскую военно-ремесленную школу и Новочеркасское казачье юнкерское училище, стрелковую школу Ораниенбаума, где начал создавать собственную модель винтовки-автомата. С 1921 года работал на Тульском оружейном заводе, где создал пулемет МТ, автоматическую винтовку СВТ и пистолет ТТ (Тульский Токарева). За особые заслуги Ф. В. Токареву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Суворова II степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, многочисленными медалями. Фёдор Васильевич – лауреат Сталинской премии первой степени.

«Всего же наш земляк создал порядка 150 образцов стрелкового вооружения. А его легендарный ТТ образца 1933 года до сегодняшнего дня остается самым знаменитым советским пистолетом и одним из символов победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отметил заместитель управляющего Отделением Тула Банка России Дмитрий Борискин.

Представленный на испытаниях в 1930 году 7,62-мм самозарядный пистолет стал легендой и рекордсменом-долгожителем, заслужил репутацию самого надежного пистолета в мире. 13 февраля 2020 года пистолету ТТ исполнится 90 лет.