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Серьезная авария на трассе М2 под Тулой: пассажирский автобус смял легковушку

Серьезная авария на трассе М2 под Тулой: пассажирский автобус смял легковушку

Водитель ВАЗа погиб на месте, в автобусе трое пострадавших.

Авария произошла 13 февраля около 9.00 на 228-м км автодороги М2 Крым в районе Лапотково.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Тула – Плавск» в направлении Плавска.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. В настоящее время имеется информация о трёх пострадавших в автобусе.

На месте происшествия находятся сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации дорожного движения на указанном участке трассы. Проводятся все необходимые мероприятия для установления деталей случившегося.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:46 +8
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