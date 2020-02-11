В Туле начались выплаты компенсаций дольщикам первой очереди жилого комплекса «Времена года»

Решение о восстановлении прав 66 дольщиков в трех проблемных домах этого ЖК (№ 1, № 2 и № 3 по ул. Восточная, с/п Ильинское Ленинского района Тульской области) принял Наблюдательный совет ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» во исполнение поручения Правительства РФ. Решение вопроса было проработано с Фондом правительством Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Прием заявлений на выплаты начат 5 февраля.

куда обратиться

Компенсации выдает Банк-агент АО «Банк ДОМ. РФ». Запись на выплату — на официальном сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства: фонд214.рф или по телефону горячей линии: 8−800−7007−214.

Для консультации по вопросам возмещения также можно обращаться в региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Тульской области по телефонам: (4872) 52−22−94; 52−22−84; 52−22−83 или по адресу: г. Тула, пр. Ленина, 40, 2 этаж, офис 211.