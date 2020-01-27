Инструкция: Как дольщикам ЖК «Времена года» получить компенсацию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов рассказал, как дольщикам ЖК «Времена года» (2-я очередь — дома № 1, 2, 3) получить компенсацию.

Напомним, ранее на эти цели Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства выделил 87 500 000 руб. Эти деньги получат 66 дольщиков.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин комментировал это решение:

– Наблюдательный совет принял важное решение, которого ожидали дольщики трех проблемных домов. Оно позволит нам комплексно закрыть вопрос дольщиков этого микрорайона. Люди, пострадавшие из-за недобросовестного подрядчика, получат компенсацию, причем она исчисляется не по цене жилья на момент приобретения, а исходя из его сегодняшней рыночной стоимости.

Начать выплаты планируется с 15 февраля 2020 года. Но это пока предварительная дата, которая сейчас согласовывается с банком. Информация о точной дате будет размещена здесь.

Для получения выплаты дольщику необходимо записаться на прием в подразделение/удаленные уполномоченные пункты приема документов банка АО «Дом.рф» через специальный сервис — «Запись на выплату возмещения» на сайте www. фонд214. рф и предоставить следующие документы: