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В администрации города Тулы произошли кадровые изменения
Фото из архива Myslo.

В администрации города Тулы произошли кадровые изменения

Кадровые перестановки коснулись управления по местному самоуправлению и молодежной политике.

На должность начальника управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы назначена Людмила Фомичева.

Людмила Анатольевна Фомичева в 1992 году окончила Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. Толстого. С 1995 года работает в органах местного самоуправления города Тулы. До настоящего момента Людмила Анатольевна занимала пост заместителя начальника главного управления по социальной политике главного управления по Советскому территориальному округу.

На должность заместителя начальника управления — начальника отдела по молодежной политике управления по местному самоуправлению и молодежной политике назначена Екатерина Чуракова.

Екатерина Владимировна Чуракова в 2007 году окончила ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», в 2012 году — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». С 2008 года работала в органах местного самоуправления и госучреждениях Тулы, Тульской области и Москвы.

 

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