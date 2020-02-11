В администрации города Тулы произошли кадровые изменения
Кадровые перестановки коснулись управления по местному самоуправлению и молодежной политике.
На должность начальника управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы назначена Людмила Фомичева.
Людмила Анатольевна Фомичева в 1992 году окончила Тульский государственный педагогический институт им.
На должность заместителя начальника управления — начальника отдела по молодежной политике управления по местному самоуправлению и молодежной политике назначена Екатерина Чуракова.
Екатерина Владимировна Чуракова в 2007 году окончила ГОУ ВПО «Тульский государственный университет», в 2012 году — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». С 2008 года работала в органах местного самоуправления и госучреждениях Тулы, Тульской области и Москвы.