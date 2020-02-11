Тест: Проверь, не алкоголик ли ты?
Анонимное испытание от Myslo.
Новость от нашего родного Минздрава взбудоражила умы. Из каждого утюга вчера: «Каждый третий россиянин – тихий алкоголик». Главный нарколог страны встревожил: «Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Таких людей в популяции примерно 30%».
Как узнать, не на грани ли вы? Попробуем пройти тест (пока не поздно).
вчера, в 14:38, 28 3182 1
30 января, в 12:05, 99 4358 8
21 января, в 17:45, 66 4083 6
17 января, в 11:05, 54 9663 10
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