Тест: Проверь, не алкоголик ли ты?

Новость от нашего родного Минздрава взбудоражила умы. Из каждого утюга вчера: «Каждый третий россиянин – тихий алкоголик». Главный нарколог страны встревожил: «Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Таких людей в популяции примерно 30%».

Как узнать, не на грани ли вы? Попробуем пройти тест (пока не поздно).