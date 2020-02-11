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Тест: Проверь, не алкоголик ли ты?

Тест: Проверь, не алкоголик ли ты?

Анонимное испытание от Myslo.

Новость от нашего родного Минздрава взбудоражила умы. Из каждого утюга вчера: «Каждый третий россиянин – тихий алкоголик». Главный нарколог страны встревожил: «Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Таких людей в популяции примерно 30%».

Как узнать, не на грани ли вы? Попробуем пройти тест (пока не поздно).

 

 

 

 

 

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Автор: Юлия Королева
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