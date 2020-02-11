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Какие дома Тулы останутся без электричества 12 февраля

Какие дома Тулы останутся без электричества 12 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых отключений.

Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12-г, 8, 12-е, 12, 17-а, 14, 9, 15, 11, 13, 17,
  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 68, 70, 72,
  • ул. Белинского, 59, 68, 70,
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.), 19, 23,
  • пр-д Вильямса, 49,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 156-а, 158-б, 160, 130-156 (чётн.),
  • ул. Моторная, 48-64 (чётн.),
  • 2-й пр-д,
  • 4-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 1-а-е, 13-б, 2-а-е, 20-а, 12-а, 2-20 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 35, 36, 32-в, 32-б,
  • п. Южный: ул. 2-я Овражная, 29, 31, 33,
  • ул. Клубная, 30,
  • ул. Шахтёрская, 10-28, 36, 36-а, 38, 40, 42,
  • ул. Лесная, 3, 5, 6, 10, 15, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 16, 45-а.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:45 +3
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