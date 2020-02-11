Житель Богородицка во время пьяной ссоры зарезал знакомого

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства. В совершении преступления подозревается 33-летний житель Богородицка.

По данным пресс-службы ведомства, 7 февраля, во второй половине дня, злоумышленник распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами вспыхнула ссора – фигурант схватил нож и ударил собутыльника в грудь. Несчастный скончался на месте.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УМВД по Тульской области подозреваемый был установлен и задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.