Туляки взяли медали на Чемпионате и Первенстве ЦФО по тайскому боксу

Фото предоставлено участниками соревнований

Теперь спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в марте.

В подмосковном селе Покровское прошел Чемпионат и Первенство ЦФО России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 25 регионов. Тульскую область представляли члены региональной федерации тайского бокса и воспитанники спортшколы «Восток».

Алина Гиясова, Кирилл Морозов и Ульяна Хрисанова заняли вторые места. Бронза досталась Артёму Дьячкову, Вусалу Марданову, Никите Боргеру и Мураду Гиясову. Теперь тулякам предстоит выступить на Чемпионате и Первенстве России. Соревнования пройдут в конце марта в Сочи. Ребята тренируются у Абдула Малаалиева.