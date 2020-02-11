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Туляки взяли медали на Чемпионате и Первенстве ЦФО по тайскому боксу
Фото предоставлено участниками соревнований

Туляки взяли медали на Чемпионате и Первенстве ЦФО по тайскому боксу

Теперь спортсмены выступят на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в марте.

В подмосковном селе Покровское прошел Чемпионат и Первенство ЦФО России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 25 регионов. Тульскую область представляли члены региональной федерации тайского бокса и воспитанники спортшколы «Восток».

Алина Гиясова, Кирилл Морозов и Ульяна Хрисанова заняли вторые места. Бронза досталась Артёму Дьячкову, Вусалу Марданову, Никите Боргеру и Мураду Гиясову. Теперь тулякам предстоит выступить на Чемпионате и Первенстве России. Соревнования пройдут в конце марта в Сочи. Ребята тренируются у Абдула Малаалиева.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:30 +3
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