В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты

Банк России вновь снизил ключевую ставку — до 6%. Ее уменьшение – уже шестое подряд. Связано это с низкой инфляцией, в январе она составила 2,4%, при том, что в декабре она составляла 3% при ожидаемых 4%.

Смягчение денежно-кредитной политики приведет к обновлению линейки ипотечных и потребительских кредитов. По данным Frank RG, на сегодняшний день в России средний процент, под который выдаются займы составляет 16,68%. В связи со снижением ключевой ставки ожидается ее уменьшение и процентной ставки на 0,25%. Что касается ипотеки, то ее средняя процентная ставка, по оценкам экспертов, составит 8,5-8,7%.

Вслед за этим снизится и доходность вкладов. По данным ЦБ, в третьей декаде января средняя максимальная ставка по рублевым депозитам сроком до одного года уменьшилась с 5,88 до 5,75% — тоже исторический минимум. Ожидается, что к концу года она уменьшится и вовсе до 5%. Инфляция меньше этой ставки, а значит вклады останутся надежным инструментом сохранения сбережений.