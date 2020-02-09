новости
новости
Регистрация
В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты

В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты

Доходность вкладов тоже упадет, однако на фоне низкого уровня инфляции они все же останутся эффективным способом сохранения средств.

Банк России вновь снизил ключевую ставку — до 6%. Ее уменьшение – уже шестое подряд. Связано это с низкой инфляцией, в январе она составила 2,4%, при том, что в декабре она составляла 3% при ожидаемых 4%.

Смягчение денежно-кредитной политики приведет к обновлению линейки ипотечных и потребительских кредитов. По данным Frank RG, на сегодняшний день в России средний процент, под который выдаются займы составляет 16,68%. В связи со снижением ключевой ставки ожидается ее уменьшение и процентной ставки на 0,25%. Что касается ипотеки, то ее средняя процентная ставка, по оценкам экспертов, составит 8,5-8,7%.

Вслед за этим снизится и доходность вкладов. По данным ЦБ, в третьей декаде января средняя максимальная ставка по рублевым депозитам сроком до одного года уменьшилась с 5,88 до 5,75% — тоже исторический минимум. Ожидается, что к концу года она уменьшится и вовсе до 5%. Инфляция меньше этой ставки, а значит вклады останутся надежным инструментом сохранения сбережений.

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
кредитыключевая ставка
Место
Тульская область
Прочее
Центральный банк России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле скоростной режим будут контролировать «специальные технические средства»
В Туле скоростной режим будут контролировать «специальные технические средства»
Пропавшая жительница Донского сбежала из дома с парнем-дезертиром
Пропавшая жительница Донского сбежала из дома с парнем-дезертиром
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.