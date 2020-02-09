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В Туле скоростной режим будут контролировать «специальные технические средства»

В Туле скоростной режим будут контролировать «специальные технические средства»

Они будут установлены на пересечении ул. Кирова и Епифанской.

В Туле состоялся объезд улично-дорожной сети. В нем приняли участие заместитель главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин и заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

В связи с обращением жителя ул. Кирова одним из пунктов объезда стал перекресток ул. Кирова и Епифанской. Мужчина в обращении указал, что на данном участке не соблюдается скоростной режим. В связи с этим решено «принудительно снижать скорость движения соответствующими техническими средствами организации дорожного движения», сообщает пресс-служба администрации Тулы. Более детальная информация не уточняется. Для их установки будет разработана проектно-сметная документация.

Также участники объезда посетили участки улиц, относящиеся к очагам аварийности. По итогу было предложено установить и на них «технические средства организации дорожного движения».

Кроме этого решено активизировать работу по популяризации соблюдения Правил дорожного движения. Для этого будут разработаны макеты баннеров, которые установят на аварийно-опасных пересечениях. Также информационная продукция будет распространяться среди населения.

 
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:31 −4
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