новости
новости
Регистрация
Пропавшая жительница Донского сбежала из дома с парнем-дезертиром

Пропавшая жительница Донского сбежала из дома с парнем-дезертиром

Пара может находиться как на территории Тульской области, так и за ее пределами.

В Донском следователи СУ СК РФ по Тульской области продолжают розыск 17-летней Анастасии Степановой.

Девушка самовольно ушла из дома 11 сентября 2019 года, прихватив с собой паспорт и студенческий билет. Об исчезновении девушки стало известно 15 ноября, ее местонахождение пытались найти не только правоохранительные органы, но и поисковый отряд «Лиза Алерт».

На сайте регионального следственного управления отмечается,  что этот уход девушки из дома не первый, но на такой длительный срок она не пропадала ранее. 

Также отмечается, что со Степановой находится её молодой человек - 19--летний Максим Минаков, который в тот же день, 11 сентября, самовольно покинул воинскую часть, расположенную в Туле.

Пара может находиться как на территории Тульской области, так и за ее пределами.

Приметы Степановой А.П.: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы темно-русые, глаза зеленые, лицо овальное.

Была одета: джинсы синего цвета, светло-бежевая кофта, кроссовки красного цвета.

Приметы Минакова М.В.: на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175, волосы короткие темно-русые. 

Особые приметы: на правой щеке имеется татуировка в форме креста, на левой щеке символ $.

Кому известно местонахождение Степановой и Минакова М.В. просьба сообщить по телефонам: 02, (вызов с мобильного телефона 102), либо 8(4872)32-31-18

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:45 +4
Другие статьи по темам
Событие
пропала девушкасбежала с парнем-дезертиром
Место
ТулаТульская областьДонской
Прочее
СУ СК России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты
В России подешевеют ипотечные и потребительские кредиты
Погода в Туле 9 февраля: переменная облачность и сильный ветер
Погода в Туле 9 февраля: переменная облачность и сильный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.