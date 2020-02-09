Пропавшая жительница Донского сбежала из дома с парнем-дезертиром

Пара может находиться как на территории Тульской области, так и за ее пределами.

В Донском следователи СУ СК РФ по Тульской области продолжают розыск 17-летней Анастасии Степановой.

Девушка самовольно ушла из дома 11 сентября 2019 года, прихватив с собой паспорт и студенческий билет. Об исчезновении девушки стало известно 15 ноября, ее местонахождение пытались найти не только правоохранительные органы, но и поисковый отряд «Лиза Алерт».

На сайте регионального следственного управления отмечается, что этот уход девушки из дома не первый, но на такой длительный срок она не пропадала ранее.

Также отмечается, что со Степановой находится её молодой человек - 19--летний Максим Минаков, который в тот же день, 11 сентября, самовольно покинул воинскую часть, расположенную в Туле.

Пара может находиться как на территории Тульской области, так и за ее пределами.

Приметы Степановой А.П.: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы темно-русые, глаза зеленые, лицо овальное.

Была одета: джинсы синего цвета, светло-бежевая кофта, кроссовки красного цвета.

Приметы Минакова М.В.: на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175, волосы короткие темно-русые.

Особые приметы: на правой щеке имеется татуировка в форме креста, на левой щеке символ $.