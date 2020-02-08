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Погода в Туле 9 февраля: переменная облачность и сильный ветер

Погода в Туле 9 февраля: переменная облачность и сильный ветер

Синоптики обещают до 17 градусов мороза ночью и до -6 – днём.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается.

Ветер юго-западный днем 3-8 м/с, ночью – до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -12 до -17 градусов, днём – от -1 до -6. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +6
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