В Туле в ДТП опрокинулась скорая с пациенткой

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 8 февраля на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле столкнулись «Форд Транзит» Центра медицины катастроф и легковой автомобиль «Мазда 3». После столкновения скорая опрокинулась на бок.

По предварительной информации «Мазда 3» следовала по Ложевой в направлении Криволучья, а скорая поворачивала с Ложевой налево на Кирова. Бригада медиков везла в больницу пациента.

На место аварии оперативно прибыла другая бригада и доставила женщину-пациента, ехавшую в скорой, в медучреждение. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

В беседе с корреспондентом Myslo и водитель легковушки, и водитель скорой заявили, что не считают себя виновными в столкновении. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, все обстоятельства ДТП и установить, кто двигался на разрешающий сигнал светофора, а кто нарушил правила дорожного движения.

Стоит отметить, по предварительной информации, скорая ехала без проблесковых маячков.