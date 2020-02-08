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В Туле в ДТП опрокинулась скорая с пациенткой

В Туле в ДТП опрокинулась скорая с пациенткой

Автоавария произошла на пересечении улиц Кирова и Ложевой.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 8 февраля на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле столкнулись «Форд Транзит» Центра медицины катастроф и легковой автомобиль «Мазда 3». После столкновения скорая опрокинулась на бок.

По предварительной информации «Мазда 3» следовала по Ложевой в направлении Криволучья, а скорая поворачивала с Ложевой налево на Кирова. Бригада медиков везла в больницу пациента.

На место аварии оперативно прибыла другая бригада и доставила женщину-пациента, ехавшую в скорой, в медучреждение. О пострадавших в результате аварии не сообщается. 

В беседе с корреспондентом Myslo и водитель легковушки, и водитель скорой заявили, что не считают себя виновными в столкновении. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, все обстоятельства ДТП и установить, кто двигался на разрешающий сигнал светофора, а кто нарушил правила дорожного движения.

Стоит отметить, по предварительной информации, скорая ехала без проблесковых маячков.

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В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 1
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 2
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 3
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 4
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 5
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 6
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 7
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 8
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 9
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 10
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 11
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 12
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 13
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 14
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 15
В Туле в ДТП перевернулась скорая с пациенткой, Фото: 16
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:38 +5
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