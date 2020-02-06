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Как в Туле дезинфицируют против вирусов общественный транспорт: фоторепортаж

Как в Туле дезинфицируют против вирусов общественный транспорт: фоторепортаж

Городской муниципальный транспорт ежедневно проходит санитарную обработку.

В сезон распространения вирусных заболеваний транспорт в Туле обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Как рассказали сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс», в ходе санитарной обработки транспорт проходит через механическую мойку, а салон и водительскую кабину обрабатывают специальными моющими средствами.

Помимо этого в ходе обработки транспорта используются и дезинфицирующие средства: протирают поручни, сиденья, руль и приборную панель. Одним словом, всё, с чем могут контактировать пассажиры, кондуктор и водитель.

При обработке используется гипоаллергенное средство без хлора, которое не имеет запаха, безопасно для людей и животных и не оставляет следов на одежде.

Обрабатывают транспорт утром, перед выходом на линию, а на конечных остановках проветривают.

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В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 1
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 2
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 3
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 4
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 5
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 6
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 7
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 8
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 9
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 10
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 11
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 12
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 13
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 14
В Туле дезинфицируют общественный транспорт, Фото: 15
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