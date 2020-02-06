Как в Туле дезинфицируют против вирусов общественный транспорт: фоторепортаж

В сезон распространения вирусных заболеваний транспорт в Туле обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Как рассказали сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс», в ходе санитарной обработки транспорт проходит через механическую мойку, а салон и водительскую кабину обрабатывают специальными моющими средствами.

Помимо этого в ходе обработки транспорта используются и дезинфицирующие средства: протирают поручни, сиденья, руль и приборную панель. Одним словом, всё, с чем могут контактировать пассажиры, кондуктор и водитель.

При обработке используется гипоаллергенное средство без хлора, которое не имеет запаха, безопасно для людей и животных и не оставляет следов на одежде.

Обрабатывают транспорт утром, перед выходом на линию, а на конечных остановках проветривают.