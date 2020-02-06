За сутки туляки отправили мошенникам 700 тысяч рублей

В Тульской области за минувшие сутки жертвами мошенников стали семеро жителей региона. Как сообщает пресс-служба УМВД России, преступники под видом банковских работников выясняли реквизиты карт своих жертв либо просили перевести деньги в качестве страховки для оформления кредита на очень выгодных условиях.

Получив желаемую информацию, аферисты перестали выходить на связь, а их собеседники в итоге обнаружили списание денег со своих счетов.

Всего за сутки мошенники «развели» туляков на 700 тысяч рублей.

В полиции напоминают гражданам, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт граждан. Поэтому под такой просьбой, каким бы ни был предлог, скрывается мошенник. Важно быть бдительными и не сообщать подобную информацию, особенно если просьба звучит по телефону.