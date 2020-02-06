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В Туле на улице Кирова «Опель» сбил трех пешеходов
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле на улице Кирова «Опель» сбил трех пешеходов

Происшествие случилось на пешеходном переходе.

6 февраля в 16.00 в Туле на улице Кирова возле дома №19-г 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Опель Корса», сбила трех пешеходов. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, происшествие случилось на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик — у него ушиб бедра. В ведомстве также уточнили, что двум девушкам-пешеходам — 2000 и 2001 г. р. — госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:53 +11
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