ЖК «Баташевский сад»: нормы соблюдены, а расстояния отмерены

За прошедшую неделю в тульских СМИ и социальных сетях вышел ряд материалов, которые стремились поставить под сомнение репутацию одного из крупнейших тульских застройщиков. Объектами нападения стали компания «Владар» и ее жилищный комплекс «Баташевский сад».

Поводом для публикаций стало прохождение через территорию комплекса магистрального нефтепродуктопровода принадлежащего АО «Транснефть-Верхняя Волга». Однако в погоне за сенсацией многие издания и блогеры не стали копать глубоко, а просто решили ограничиться громкими заголовками, совершенно не задумываясь о том, как это повлияет на читателей. А ведь среди них многие приобрели или планировали купить квартиры в ЖК «Баташевский сад».

Многие СМИ выбрали простую стратегию и стали размещать обвинительные материалы или озвучивать мнение только одной из сторон.

Чтобы читатели Myslo имели возможность составить объективное представление о ситуации мы публикуем сведения, полученные от компании «Владар» и специализированного застройщика «Демидов Плаза» (занимается строительством ЖК «Баташевский сад»).

Земельный участок, на котором расположен ЖК «Баташевский сад» принадлежит компании «Демидов Плаза» на праве собственности и относится к землям населенных пунктов. Разрешение на строительство жилого комплекса выдано Администрацией города Тулы (№71-RU71326000-965-2018 от 26.08.2018 г).

Участок был свободен от каких-либо построек, но по нему проходил магистральный нефтепродуктопровод диаметром 200 мм и проектировщики учли этот момент, когда планировали расположение объектов жилищного комплекса. В частности застройщик поднял здания на высоту от 1,5 до 1,8 метров. И это было сделано не просто так.

Комментарий

Александр Царев, проектировщик:

– Мы руководствовались специальным сводом правил 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (СП 36.13330.2012), которые регламентируют проектирование зданий и сооружений рядом с подобного рода магистралями. В соответствии с ним, в случае расположения на отметках выше нефтепродуктопровода минимальное расстояние до жилых домов принимается уменьшенным на 25% и составляет 56,25 м.

Таким образом объекты вдоль нефтепродуктопровода в ЖК «Баташевский сад» располагаются так:

При нормативе 56,25 метров от оси:

• жилой дом №1 - 60 м;

• жилой дом №2 - 69 м;

• жилой дом №5 - 57 м.

При нормативе 30 метров от оси:

• автостоянка у жилого дома №1 - 34 м;

• автостоянка у жилого дома №2 - 34 м;

• автостоянка у жилого дома № 5 - 31 м.

Это можно проверить по схеме генерального плана первой очереди ЖК «Баташевский сад» с нанесением нефтепродуктопровода и расстояний до него (М 1:1000), а также детальной схеме расстояний от оси трубопровода до парковочных зон и домов.

Схема генерального плана первой очереди ЖК «Баташевский сад»

Схема расстояний от оси трубопровода до парковочных зон и домов

Эти данные уже были опубликованы в СМИ, но информация была дана опять же не в полном объеме. Хотя «Владар» и «Демидов Плаза» придерживаются принципов открытости в общении с прессой.

Вадим Рейзин, руководитель службы технического заказчика:

– Законность строительства и соблюдение норм безопасности в случае ЖК «Баташевский сад» не могут вызывать сомнений. Весь участок строительства принадлежит застройщику и он несет ответственность за соблюдение нормативов.

На сегодняшний день застройщик находится в процессе согласования специальных технических условий с АО «Транснефть-Верхняя Волга». Уже решены вопросы по расстояниям от нефтепровода до жилых домов и автопарковок. Также в процессе согласования компенсирующие мероприятия предусматривающие реконструкцию участка трубопровода с целью повышения безопасности. То есть по факту, застройщик не нарушает никаких норм, а наоборот, старается выполнить все требования. Почему в опубликованных в СМИ материалах утверждается, что застройщик игнорирует все требования — для нас остается загадкой.

Следом за публикациями в СМИ начали одновременно появляться агрессивные одинаковые слово в слово посты в крупных тульских сообществах во ВКонтакте. Неизвестные авторы не ссылаясь ни на какие источники и документы держали пари, что дома не будут сданы в срок. Комментировать такую информацию трудно, поскольку она ничем не подкреплена и может быть отнесена только к разряду «слухи».

Денис Дубошин, руководитель отдела маркетинга:

– Можно с уверенностью утверждать, что мы оказались мишенью для заказной PR-кампании. Целью этого информационного «вброса» было вызвать общественный резонанс, обратить против застройщика не только клиентов и дольщиков, но и всю аудиторию. Однако это не увенчалась успехом, ведь людей уже не так легко сбить с толку громкими заголовками. Реакция, которую мы наблюдали со стороны своих клиентов была очень быстрой и взвешенной. Они услышали наши аргументы и поддержали нас. Мы ценим это и призываем остальных туляков не поддаваться на провокацию.