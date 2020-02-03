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Туляков приглашают на мастер-класс от известного стилиста и дизайнера Наташи Тасевска
Фото из архива журнала «Модный город».

Туляков приглашают на мастер-класс от известного стилиста и дизайнера Наташи Тасевска

Она первая в Туле заговорила вслух о шопинге как об интеллектуальном процессе и основала первую школу идеального гардероба.

Сейчас Наталья – имиджмейкер, дизайнер и ведущая международного музыкального фестиваля «Среднерусская возвышенность».

14 марта в фотостудии Grange 2.0 Наталья представит авторский мастер-класс «И всё-таки идеальный гардероб существует!». Начало в 14.00.

Это возможность получить советы практикующего стилиста по всему миру, которому доверяют лучшие и успешные люди. Участники мастер-класса получат пошаговую инструкцию по созданию персонального имиджа, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Билеты на мастер-класс Наташи Тасевска (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

Дополнительная информация по телефону 8 (905) 628-37-32.

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сегодня, в 16:50 −6
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