Туляков приглашают на мастер-класс от известного стилиста и дизайнера Наташи Тасевска
Она первая в Туле заговорила вслух о шопинге как об интеллектуальном процессе и основала первую школу идеального гардероба.
Сейчас Наталья – имиджмейкер, дизайнер и ведущая международного музыкального фестиваля «Среднерусская возвышенность».
14 марта в фотостудии Grange 2.0 Наталья представит авторский мастер-класс «И всё-таки идеальный гардероб существует!». Начало в 14.00.
Это возможность получить советы практикующего стилиста по всему миру, которому доверяют лучшие и успешные люди. Участники мастер-класса получат пошаговую инструкцию по созданию персонального имиджа, который подчеркнет вашу индивидуальность.
Билеты на мастер-класс Наташи Тасевска (18+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
- Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00,
Вс.: 10.00−19.00
Дополнительная информация по телефону 8 (905) 628-37-32.