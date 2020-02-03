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За неделю в Туле случилось 190 ДТП
На фото ДТП от 27.01.2020 на Восточном обводе.

За неделю в Туле случилось 190 ДТП

В авариях пострадали 20 человек.

В ходе еженедельного городского совещания начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков рассказал, что с 27 января по 3 февраля в ЕДДС поступило 5797 сообщений от граждан. За указанный период в Туле произошло 13 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

Также в городе случилось четыре пожара, 190 ДТП, в которых пострадали 20 человек, погибших нет.

Всего за неделю служба спасения выезжала на вызовы 27 раз, в результате оказана помощь 48 гражданам, четыре человека спасены.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:19 +3
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