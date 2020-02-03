Туляки попались на удочку мошенников из-за просмотра порно
В Самаре судят двух мужчин, которые вымогали деньги у посетителей сайтов под видом штрафов.
Подсудимые создавали сайты, на которые пользователи переходили, кликнув на рекламу порностраниц. После любитель клубнички получал уведомление, что он нарушил закон и должен заплатить за это штраф.
То ли с перепугу, то ли по незнанию люди попадались на уловку аферистов и перечисляли им денежные суммы от 3000 до 5000 рублей.
Об этом сообщает ГТРК Самара. Издание отмечает, что интернет-преступники собирали деньги по всей России, в том числе и у жителей Тульской области. При этом жертвами становились и мужчины, и женщины.
Преступникам вменяется несколько эпизодов «развода», но точного числа жертв никто не знает: чаще всего потерпевшие стеснялись заявить в полицию о мошенничестве.