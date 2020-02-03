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Амбулатория микрорайона Петровский квартал в Туле получила новый автомобиль
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Амбулатория микрорайона Петровский квартал в Туле получила новый автомобиль

3 февраля министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк посетил амбулаторию в микрорайоне Петровский квартал.

Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Здесь работают дневной стационар, терапевтический, педиатрический, прививочный, смотровой кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и неотложной медицинской помощи.

Учреждение недавно посетил губернатор Алексей Дюмин. Он поручил региональному минздраву приобрести для амбулатории машину, а также для комфорта пациентов установить дополнительные шкафы для верхней одежды.
 

Алексей Эрк рассказал, что в течение недели автомобиль LADA 213100 «Нива» для нужд амбулатории приобрел социальный инвестор. Шкаф-купе установил подрядчик, который строил этот объект.
 

Алексей Эрк

– Машина повышенной проходимости поможет оперативно оказывать медицинскую помощь не только жителям поселка Петровский, но и близлежащих поселков и деревень.

Инвестор и министр вручили ключ от автомобиля фельдшеру неотложной помощи Оксане Гурылевой.
 

Напомним, что амбулатория в микрорайоне Петровский квартал открылась в декабре 2019 года. Ее построили в кратчайшие сроки по поручению Алексея Дюмина за счёт средств благотворителей.

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