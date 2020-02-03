Амбулатория микрорайона Петровский квартал в Туле получила новый автомобиль

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Здесь работают дневной стационар, терапевтический, педиатрический, прививочный, смотровой кабинеты, кабинеты медицинской профилактики и неотложной медицинской помощи.



Учреждение недавно посетил губернатор Алексей Дюмин. Он поручил региональному минздраву приобрести для амбулатории машину, а также для комфорта пациентов установить дополнительные шкафы для верхней одежды.



Алексей Эрк рассказал, что в течение недели автомобиль LADA 213100 «Нива» для нужд амбулатории приобрел социальный инвестор. Шкаф-купе установил подрядчик, который строил этот объект.



Алексей Эрк – Машина повышенной проходимости поможет оперативно оказывать медицинскую помощь не только жителям поселка Петровский, но и близлежащих поселков и деревень.

Инвестор и министр вручили ключ от автомобиля фельдшеру неотложной помощи Оксане Гурылевой.



Напомним, что амбулатория в микрорайоне Петровский квартал открылась в декабре 2019 года. Ее построили в кратчайшие сроки по поручению Алексея Дюмина за счёт средств благотворителей.