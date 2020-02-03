Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области ребенок выпрыгнул из укатившейся в кювет машины
Автомобиль двигался без водителя.
2 февраля в 11.30 в с. Себино (Кимовский район) 36-летняя женщина — водитель автомобиля «Рено Флюенс», по предварительным данным, при остановке транспортного средства не предприняла необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение машины, в результате чего из движущегося авто выпрыгнул 12-летний мальчик.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, он получил различные травмы.
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