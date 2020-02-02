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Погода в Туле 3 февраля: дождь со снегом и плюсовая температура

Погода в Туле 3 февраля: дождь со снегом и плюсовая температура

То, что обещают синоптики, – ни разу не февраль.

Прогноз составлен по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

3 февраля туляков ждет облачная погода с небольшими осадками (дождь со снегом). Ветер юго-западный, западный 7−12 м/с.

Температура воздуха по области ночью −2…+3ºС, днем −1…+4ºС.

Атмосферное давление 725−730 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.

 
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