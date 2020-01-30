Конкурс Myslo: Пришли свою love-story и выиграй приз!

Ко Дню святого Валентина Myslo запускает конкурс на самую романтическую историю любви. Расскажите нам о своей love-story и получите возможность выиграть приз — двухместную палатку от магазина спортивных товаров «Декатлон».

Что нужно для участия в конкурсе?

До 12 февраля 2020 года пришлите свою историю любви на почту news@myslo.ru (с пометкой «На конкурс love-story»). Приложите к рассказу несколько совместных фотографий со второй половиной. Обязательно убедитесь, что любимый человек не против участия в конкурсе.

Важно: участниками могут стать жители Тульской области, достигшие 18 лет.

В письме не забудьте указать ваши ФИО и контакты для обратной связи.

Победителя конкурса выберет редакционное жюри. Результаты мы объявим 14 февраля 2020 года. Самые романтические истории мы опубликуем!