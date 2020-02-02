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В Туле 3 февраля по ряду адресов отключат свет

В Туле 3 февраля по ряду адресов отключат свет

Сообщаем о плановых отключениях электроэнергии.

3 февраля с 9.00 до 16.00 свет отключат по следующим адресам:

  • пер. Танковый, 1−12;
  • пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.);
  • пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.),
  • ул. Набережная Дрейера, 60, 62,
  • ул. Можайского, 24−42 (чётн.), 27−45 (нечётн.);
  • ул. Кутузова, 97−103 (нечётн.);
  • ул. Панфиловцев, 54,
  • ул. Кутузова, 97−131 (нечётн.);
  • ул. С. Ковалевской, 40−60 (чётн.);
  • ул. Попова, 40−59;
  • ул. Добролюбова, 32−48 (чётн.), 33−51 (нечётн.);
  • ул. Можайского, 24−42 (чётн.), 27−45 (нечётн.);
  • ул. Гастелло, 41;
  • ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84;
  • ул. Крылова, 30−46 (чётн.); 31−47 (нечётгн.)
  • п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 36, 1−29, 23-а, 19-а; ул. Октябрьская, 1−18, 12-а, 11; СНТ «Восход».
С 10.00 до 15.00:
 
  • ул. Гастелло, 52−64 (чётн.);
  • ул. Нестерова, 78−90 (чётн.), 79−93 (нечётн.);
  • ул. Краснодонцев, 60−86 (чётн.), 75−87 (нечётн.);
  • ул. Кутузова, 68, 70, 72;
  • ул. Белинского, 59, 68, 70;
  • ул. Карпинского, 58−72 (чётн.), 63−75 (нечётн.);
  • ул. Матросова, 10−20, 26−36 (чётн.), 9-а, 9−15 (нечётн.), 19, 23;
  • пр. Вильямса, 49.
 
 
 
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