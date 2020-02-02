В Туле 3 февраля по ряду адресов отключат свет

Сообщаем о плановых отключениях электроэнергии.

3 февраля с 9.00 до 16.00 свет отключат по следующим адресам:

пер. Танковый, 1−12;

пер. Стандартный, 15−29 (нечётн.), 18−30 (чётн.);

пер. Броневой, 2−22 (чётн.), 3−21 (нечётн.),

ул. Набережная Дрейера, 60, 62,

ул. Можайского, 24−42 (чётн.), 27−45 (нечётн.);

ул. Кутузова, 97−103 (нечётн.);

ул. Панфиловцев, 54,

ул. Кутузова, 97−131 (нечётн.);

ул. С. Ковалевской, 40−60 (чётн.);

ул. Попова, 40−59;

ул. Добролюбова, 32−48 (чётн.), 33−51 (нечётн.);

ул. Можайского, 24−42 (чётн.), 27−45 (нечётн.);

ул. Гастелло, 41;

ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84;

ул. Крылова, 30−46 (чётн.); 31−47 (нечётгн.)

п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 36, 1−29, 23-а, 19-а; ул. Октябрьская, 1−18, 12-а, 11; СНТ «Восход».