В частном секторе Пролетарского округа Тулы фекалии сливали в ливневую канализацию

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С жалобой в главное управление по Пролетарскому округу Тулы обратился один из жителей ул. Добролюбова: его участок систематически затапливался канализационными стоками, которые незаконно сливали жители соседнего дома. Сам он неоднократно просил соседей переделать канализацию и прекратить затапливать его участок, но в ответ слышал лишь нецензурные выражения.

Проверка подтвердила: канализационные трубы нарушители незаконно протянули до ливневой канализации, проходящей вдоль улицы, и заливают соседский приусадебные участок.

Сегодня руководство главного управления по Пролетарскому территориальному округу совместно с заявителями вышло в рейд по контролю за водоотведением в частном секторе. В рейде также участвовали представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, прокуратуры, УАТН.

В ходе рейда было принято решение о принудительном демонтаже выведенных труб. Начальник главного управления по Пролетарскому округу Сергей Шестаков отметил, что сейчас рассматривается вопрос о взыскании в судебном порядке с владельца дома затрат на демонтаж. Также УАТН составило протокол на нарушителей, им грозит штраф от 2500 до 5000 рублей за нарушение Правил благоустройства Тулы.

По словам Сергея Шестакова, согласно Правилам благоустройства города Тулы каждое частное домовладение должно иметь выгребную яму. Проект ее обустройства на участке необходимо согласовать с теруправлением. При выборе места расположения выгребной ямы должны быть соблюдены нормы санитарных правил: определенное расстояние от жилых зданий, других построек и огородов. Согласование бесплатное и не занимает много времени.

Сергей Шестаков – Работа по пресечению незаконного слива канализационных вод ведется в округе уже более трех лет, лишь за последний месяц уведомления о необходимости регистрации выгребных ям мы раздали владельцам 45 домов. К сожалению, далеко не все хотят соблюдать правила, – поделился Сергей Шестаков.

Контрольные мероприятия будут проводиться во всех населенных пунктах Пролетарского округа.