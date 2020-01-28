В Туле участковый оплатил чужой картой подписку на онлайн-кинотеатр

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Прокурором Зареченского района Тулы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Участковому (уже бывшему) вменяются кража денег с банковского счета и два покушения на кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В начале апреля 2019 года участковый выехал на вызов – в одном из офисов была совершена кража. Осматривая место происшествия, он обнаружил на столе банковскую карту и записал ее реквизиты. Вернувшись со смены домой, полицейский решил воспользоваться банковскими реквизитами и оплатил подписку на просмотр фильмов, списав со счета 599 рубля. Спустя несколько дней он ещё трижды пытался оплатить просмотр фильмов – на 1197 рублей, но не смог, так как после первого списания денежных средств банковская карта была заблокирована владелицей счета.

Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.