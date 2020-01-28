Туляки предложили внести в Конституцию налог на бездетность и запрет на иностранное гражданство для семей чиновников

Фото oprf.ru и из архива Myslo.

Во встрече принимали участие не только члены ОП ТО, но и депутаты Тульской облдумы, Тульской гордумы, министры правительства региона, члены ОНФ.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов отметил предложение главы государства о конституционном закреплении ряда социальных гарантий в Конституции.

Член ОП РФ Юлия Оглоблина рассказала о деятельности рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ, в которой работает:

Юлия Оглоблина – Предполагается, что в апреле поправки будут вынесены на всенародное голосование. Есть предложение, чтобы провести его в рабочий день и, возможно, не один – для удобства граждан. Пока механизм голосования обсуждается в рабочей группе, как и сами поправки.

Юлия заявила, что рабочая группа собирает и анализирует все поправки в Основной закон, которые высказывают граждане в регионах.

Сама Юлия высказалась за поправку, которая касается местного самоуправления:

– Считаю, что в ст. 132 нужно добавить, что все уровни власти в стране должны быть обеспечены необходимым ресурсами, в том числе политическими и финансовыми, для исполнения их функций. А в статью 75 внести дополнение, что в РФ устанавливается приоритетное право местного самоуправления на налоговые доходы, взимаемые на его территории в бюджеты всех уровней.

Больше всего эмоций вызвала поправка о недопустимости иностранного гражданства для высших чиновников страны. Например, зампред Тульской облдумы Александр Балберов предложил распространить это требование не только на министров и депутатов, но и членов их семей:

Александр Балберов – Считаю, в нашем современном мире законы должны меняться регулярно, раз в пять лет. Ну или минимум раз в 10 лет. В том числе и Конституция! И если мы что-то меняем, то не останавливаться на половинчатом решении. Например, если гражданин РФ идет на должность министра, то для него ценз оседлости 20 лет, а для депутата Госдумы – 10. Почему? Нам предлагают ограничиться запретом для министров и депутатов иметь иностранное гражданство, а жены и дети этих министров? Жены могут быть испанками, а дети вообще родиться в Америке?! Это половинчатое решение. Семья – ячейка общества, и требование для супругов и несовершеннолетних детей министров и депутатов должно быть однозначно. Они не могут быть гражданами другой страны!

Член Общественной палаты России Владимир Лебедев солидарен с депутатом Балберовым:

Владимир Лебедев – Я – ЗА расширение запрета на иностранное гражданство. Нельзя принимать половинчатое решение. Сейчас можно только пожурить министра за жену с иностранным гражданством. Он не должен иметь по Конституции жену, детей, тещу, братьев и сестер – иностранцев.

Категорично высказался Владимир Лебедев и о демографических проблемах страны:

– Большинство из нас родились благодаря… налогу на бездетность! Этот налог будет иметь колоссальное воспитательное воздействие на молодежь. Этот налог составлял 6% от заработка. Материнский капитал не позволяет растить и воспитывать детей – его можно только на улучшение жилищных условий потратить. И не надо бояться вводить налог на бездетность!

С коллегой не согласилась Наталия Грамолина:

Наталия Грамолина – Меня всегда волновало вот что. В какую Конституцию записать статью о главенстве закона над диктатом, например, телефонного права и своеволия?! Что касается демографии, то я родилась в 40-х прошлого века, когда не было налога на бездетность. А было знаете что? Чувство абсолютной безопасности. В принципе рожать детей – замечательная вещь. И наша молодежь рожала бы детей, если бы каждая мать была уверена и спокойна – с ребенком на улице ничего не случится, что в школе ее ребенка не будут гнобить, а в соцсетях на него не обрушится нецензурщина и еще что-то похуже. Не все решается деньгами и поправками, хотя и это важно. В основе всего лежит культура. Когда в Конституции будет записано, что приоритетом развития нашего государства является культура, тогда все будет нормально!

Напомним, что над поправками в Конституцию России трудится рабочая группа. В нее входит спикер Тульской облдумы Сергей Харитонов. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции внесла уже более 100 предложений по изменению Основного закона.