новости
новости
Регистрация
За дрифт на автомобиле каршеринга туляк получил 50 тысяч рублей штрафа
Кадр из видео.

За дрифт на автомобиле каршеринга туляк получил 50 тысяч рублей штрафа

А также блокировку аккаунта.

Туляку, устроившему дрифт на автомобиле каршеринга 25 января на парковке ТРЦ «Макси», придется выплатить кругленькую сумму штрафа. Напомним, об инциденте стало известно после того, как в соцсетях появился соответствующий видеоролик.

Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что человек за рулем устроил дрифт и тем самым «убивает» машину каршеринга, а другие ничего осуждающего в этом поступке не увидели.

Точку в этой истории поставил оператор каршеринга CarSmile:

– Хочется обсудить и прокомментировать одно видео, которое, возможно, вы уже встречали в сети. На нем клиент каршеринга оценил отличные ходовые свойства Renault Kaptur, развлек посетителей торгового центра и вместе с аплодисментами получил блокировку аккаунта и штраф за дрифт, согласно договору присоединения, в размере 50 000 рублей.

Кстати, нарушителя наказание постигло бы и без популярного видео, телеметрия чутко следит за стилем вождения каршероводов.

Оператор также напомнил водителям о необходимости соблюдать ПДД и рекомендовал использовать каршеринг по назначению.

Вот тот самый скандальный ролик:

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 +14
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
каршерингдрифтгонщикиштраф

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Myslo-касса открывает четвертую точку продаж в Туле
Myslo-касса открывает четвертую точку продаж в Туле
В центре Тулы все урны будут оформлены в едином стиле
В центре Тулы все урны будут оформлены в едином стиле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.