За дрифт на автомобиле каршеринга туляк получил 50 тысяч рублей штрафа

Кадр из видео.

Туляку, устроившему дрифт на автомобиле каршеринга 25 января на парковке ТРЦ «Макси», придется выплатить кругленькую сумму штрафа. Напомним, об инциденте стало известно после того, как в соцсетях появился соответствующий видеоролик.

Пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что человек за рулем устроил дрифт и тем самым «убивает» машину каршеринга, а другие ничего осуждающего в этом поступке не увидели.

Точку в этой истории поставил оператор каршеринга CarSmile:

– Хочется обсудить и прокомментировать одно видео, которое, возможно, вы уже встречали в сети. На нем клиент каршеринга оценил отличные ходовые свойства Renault Kaptur, развлек посетителей торгового центра и вместе с аплодисментами получил блокировку аккаунта и штраф за дрифт, согласно договору присоединения, в размере 50 000 рублей.

Кстати, нарушителя наказание постигло бы и без популярного видео, телеметрия чутко следит за стилем вождения каршероводов.

Оператор также напомнил водителям о необходимости соблюдать ПДД и рекомендовал использовать каршеринг по назначению.

Вот тот самый скандальный ролик: