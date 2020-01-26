«Вот как убивают тачки каршеринга»: туляки обсуждают видео ночного дрифта

Кадр из видео.

Пользователи соцсетей спорят, дрифтовал ли водитель на автомобиле каршеринга или нет.

В группе ВКонтакте «Тула. Жесть» появилась видеозапись под названием «Вот как убивают тачки каршеринга». На кадрах видно, как на парковке возле ТРЦ «Макси» водитель арендованного автомобиля катается по кругу, при этом машину немного заносит.

Мнение пользователей соцсетей разделилось — одни считают, что человек за рулем устроил дрифт и тем самым «убивает» машину каршеринга, а другие ничего осуждающего в этом поступке не увидели.

— Нужно вводить огромные штрафы за нецелевое использование автомобиля.

— Мне пофиг. Главное, чтобы такой «дрифтер» потом кому-нибудь в городе не прилетел.

— Такие вы нытики… Ну подрифтовали ребята, прям как-будто на вашей машине боком валят.

— А где там дрифт?

— Как в России говорят: «Не моё, не жалко».

— Это не дрифт, просто заносит тачку чуть и всё, вы не видели, наверное, дрифт как делают.

— И чего тут? Это дрифт? В каком месте? Настолько тупого времяпрепровождения ещё не видел…

Друзья! А что вы думаете по этому поводу? Свои ответы пишите в комментариях!

Кстати, напомним, что к городским властям ранее обращались туляки с жалобой на водителей, которые устраивают ночные гонки у ТРЦ «Макси». Тогда чиновники пришли к мнению, что «в этом может грамотно спланированная территория возле торгово-развлекательного центра, обустроенная искусственными неровностями, полусферами, шлагбаумами».