Myslo-касса открывает четвертую точку продаж в Туле
Теперь возможность купить билеты на все главные тульские события без очередей и переплат доступна жителям Пролетарского района.
Новая точка Myslo-кассы работает на втором этаже ТЦ «Пролетарский»:
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1,
ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00,
вс.: 10.00−19.00
В офлайн-точке вы можете забронировать места и выкупить их в течение суток без комиссии. Все интересующие вас вопросы по наличию, бронированию и выкупу билетов можно задать по тел. +7 (915) 695-70-43.
И по-прежнему вы всегда можете выбрать билеты на лучшие места без очередей и переплат на нашем сайте.
Напоминаем также, что с декабря 2018 года у Myslo-кассы работают три точки продаж в Туле по следующим адресам:
• Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр DK сервис
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
Все скидки и акции Myslo-кассы, которые действуют на сайте, автоматически распространяются на покупку в любой из офлайн-точек.