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Myslo-касса открывает четвертую точку продаж в Туле

Myslo-касса открывает четвертую точку продаж в Туле

Теперь возможность купить билеты на все главные тульские события без очередей и переплат доступна жителям Пролетарского района.

Новая точка Myslo-кассы работает на втором этаже ТЦ «Пролетарский»:

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

вс.: 10.00−19.00

В офлайн-точке вы можете забронировать места и выкупить их в течение суток без комиссии. Все интересующие вас вопросы по наличию, бронированию и выкупу билетов можно задать по тел. +7 (915) 695-70-43.

И по-прежнему вы всегда можете выбрать билеты на лучшие места без очередей и переплат на нашем сайте.

 

Напоминаем также, что с декабря 2018 года у Myslo-кассы работают три точки продаж в Туле по следующим адресам:

• Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр DK сервис

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Все скидки и акции Myslo-кассы, которые действуют на сайте, автоматически распространяются на покупку в любой из офлайн-точек.

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