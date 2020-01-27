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В центре Тулы все урны будут оформлены в едином стиле

В центре Тулы все урны будут оформлены в едином стиле

Правда, в каком именно, пока не сообщается.

На совещании в администрации Тулы рассказали об инвентаризации всех мусорных урн в центре города. Они будут оформлены в едином стиле. В каком именно, пока не сообщается.

Также обсуждался вопрос несанкционированного складирования мусора. Терокругам поручили проработать возможность установки дополнительных контейнерных площадок там, где мусор скапливается постоянно.

Один из вопросов касался и открытых люков. Главные управления по терокругам и Управление по административно-техническому надзору проведут мониторинг всех колодцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, УАТН продолжит обследовать фасады на ул. Советской, чтобы понудить собственников привести здания в надлежащий вид.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:51 +3
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