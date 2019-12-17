Туляки жалуются на ночных гонщиков возле ТРЦ «Макси»
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел совещание с представителями правоохранительных органов и ТРЦ «Макси».
Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы туляков на ночных гонщиков, которые облюбовали для своих развлечений территорию возле торгово-развлекательного центра.
Начальник городского УМВД Василий Худык отметил, что за неделю в дежурную часть поступило девять жалоб на стритрейсеров. Руководству центра необходимо усилить контроль за обстановкой на улицах в ночное время.
Дмитрий Миляев подчеркнул, что помочь в этом может грамотно спланированная территория возле торгово-развлекательного центра, обустроенная искусственными неровностями, полусферами, шлагбаумами:
– Нужно исключить возможность разгона, дрифта, круговых движений.
Глава администрации поручил в течение десяти дней разработать план-схему территории и продумать совместное решение с собственниками ТРЦ «Макси».