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Туляки жалуются на ночных гонщиков возле ТРЦ «Макси»
Фото из архива MySlo

Туляки жалуются на ночных гонщиков возле ТРЦ «Макси»

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провел совещание с представителями правоохранительных органов и ТРЦ «Макси».

Поводом для обсуждения стали многочисленные жалобы туляков на ночных гонщиков, которые облюбовали для своих развлечений территорию возле торгово-развлекательного центра.

Начальник городского УМВД Василий Худык отметил, что за неделю в дежурную часть поступило девять жалоб на стритрейсеров. Руководству центра необходимо усилить контроль за обстановкой на улицах в ночное время.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что помочь в этом может грамотно спланированная территория возле торгово-развлекательного центра, обустроенная искусственными неровностями, полусферами, шлагбаумами:

– Нужно исключить возможность разгона, дрифта, круговых движений.

Глава администрации поручил в течение десяти дней разработать план-схему территории и продумать совместное решение с собственниками ТРЦ «Макси».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +7
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