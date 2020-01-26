В Туле на ул. Металлургов трамвай протаранил «Газель»

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 26 января в Туле на повороте с ул. Доватора на ул. Металлургов произошло ДТП с участием трамвая, следовавшего по маршруту № 7, и грузовой «Газели».

По предварительной информации, водитель грузовика следовал по ул. Металлургов и повернул налево под «кирпич» на ул. Доватора. В это время параллельно с ним ехал трамвай, водитель которого явно не ожидал такого маневра, в результате чего не успел среагировать и врезался в кузов «Газели».

По словам участников автоаварии, в ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости водители ожидали сотрудников ГИБДД.

Из-за аварии по направлению к трамвайному кольцу полностью остановлено движение трамваев.