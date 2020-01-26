Фото очевидца.
В Туле в ночном ДТП возле ТЦ «Рио» пострадала женщина
Столкнулись ВАЗ-2107 и «Мицубиси». Водитель «семерки» отказался от медосвидетельствования.
26 января в 2.05 в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Демидовской Плотины 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Мицубиси Лансер». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.
Водитель ВАЗа отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина — водитель «Мицубиси».
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