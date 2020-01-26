В Туле в ночном ДТП возле ТЦ «Рио» пострадала женщина

Фото очевидца.

26 января в 2.05 в Туле на пересечении улиц Пролетарской и Демидовской Плотины 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Мицубиси Лансер». Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Водитель ВАЗа отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина — водитель «Мицубиси».