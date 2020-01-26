новости
новости
Регистрация
Водоснабжение в Пролетарском районе Тулы полностью восстановлено
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Водоснабжение в Пролетарском районе Тулы полностью восстановлено

Как сообщает администрация города, давление в системе доведено до нормативного уровня.

Водоснабжение в Пролетарском районе Тулы полностью восстановлено. Напомним, накануне на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района произошла авария на водоводе диаметром 900 мм.

В ходе ремонтных работ специалисты заменили 5,6 м трубопровода. В данный момент давление в системе доведено до нормативного уровня.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:46 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаПролетарский район
Прочее
коммунальная аварияпорыв водопровода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Буйный житель Донского устроил погром в супермаркете
Буйный житель Донского устроил погром в супермаркете
Воду в Пролетарский район Тулы вернут к 4 часам утра
Воду в Пролетарский район Тулы вернут к 4 часам утра
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.