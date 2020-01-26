Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
Водоснабжение в Пролетарском районе Тулы полностью восстановлено
Как сообщает администрация города, давление в системе доведено до нормативного уровня.
Водоснабжение в Пролетарском районе Тулы полностью восстановлено. Напомним, накануне на Медвенско-Осетровском водозаборе в районе деревни Богоявленка Веневского района произошла авария на водоводе диаметром 900 мм.
В ходе ремонтных работ специалисты заменили 5,6 м трубопровода. В данный момент давление в системе доведено до нормативного уровня.
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