Буйный житель Донского устроил погром в супермаркете

Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Донском".

В Донском в одном из супермаркетов мужчина украл алкоголь и продукты питания, а затем устроил погром в магазине. Как сообщают очевидцы, дебошир разбил стекла в некоторых витринах.

На место вызвали сотрудников Росгвардии. Они и задержали буйного мужчину. Похищенное у него изъяли.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Тульской области, в ходе разбирательства выяснилось, что задержанный — 43-летний неоднократно судимый местный житель. Мужчину передали прибывшей следственно-оперативной группе. По данному факту возбуждено уголовное дело.