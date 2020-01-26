Фото из группы ВКонтакте "Подслушано в Донском".
Буйный житель Донского устроил погром в супермаркете
Дебошира задержали.
В Донском в одном из супермаркетов мужчина украл алкоголь и продукты питания, а затем устроил погром в магазине. Как сообщают очевидцы, дебошир разбил стекла в некоторых витринах.
На место вызвали сотрудников Росгвардии. Они и задержали буйного мужчину. Похищенное у него изъяли.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии Тульской области, в ходе разбирательства выяснилось, что задержанный — 43-летний неоднократно судимый местный житель. Мужчину передали прибывшей следственно-оперативной группе. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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