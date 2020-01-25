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Воду в Пролетарский район Тулы вернут к 4 часам утра

Воду в Пролетарский район Тулы вернут к 4 часам утра

На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ход работ на месте контролирует глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.
 
Специалисты АО «Тулагорводоканал» на месте ликвидируют аварию на водоводе диаметром 900 мм в районе д. Богоявленка Веневского района Тульской области. В настоящий момент смонтирован участок трубы, рабочие выполняют сварочные работы.
 
- Ситуация под контролем. Здесь на месте в ликвидации аварии задействовано 12 единиц техники и бригада рабочих – 30 человек, - рассказал глава администрации города Дмитрий Миляев.
 
До окончания работ в Пролетарском округе Тулы будет понижено давление холодной воды.
 
Для обеспечения запаса воды Туле была организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. После окончания сварочных работ, рабочие приступят к промывке и заполнению системы.
 
Выход на нормативные параметры водоснабжения запланирован к 4.00 часам 26 января.
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 22:55 +2
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