Воду в Пролетарский район Тулы вернут к 4 часам утра
На Медвенско-Осетровском водозаборе продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Ход работ на месте контролирует глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.
Специалисты АО «Тулагорводоканал» на месте ликвидируют аварию на водоводе диаметром 900 мм в районе д. Богоявленка Веневского района Тульской области. В настоящий момент смонтирован участок трубы, рабочие выполняют сварочные работы.
- Ситуация под контролем. Здесь на месте в ликвидации аварии задействовано 12 единиц техники и бригада рабочих – 30 человек, - рассказал глава администрации города Дмитрий Миляев.
До окончания работ в Пролетарском округе Тулы будет понижено давление холодной воды.
Для обеспечения запаса воды Туле была организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. После окончания сварочных работ, рабочие приступят к промывке и заполнению системы.
Выход на нормативные параметры водоснабжения запланирован к 4.00 часам 26 января.
Другие статьи по темам
Событие
Место