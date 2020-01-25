Воду в Пролетарский район Тулы вернут к 4 часам утра

Ход работ на месте контролирует глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Специалисты АО «Тулагорводоканал» на месте ликвидируют аварию на водоводе диаметром 900 мм в районе д. Богоявленка Веневского района Тульской области. В настоящий момент смонтирован участок трубы, рабочие выполняют сварочные работы.

- Ситуация под контролем. Здесь на месте в ликвидации аварии задействовано 12 единиц техники и бригада рабочих – 30 человек, - рассказал глава администрации города Дмитрий Миляев.

До окончания работ в Пролетарском округе Тулы будет понижено давление холодной воды.

Для обеспечения запаса воды Туле была организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. После окончания сварочных работ, рабочие приступят к промывке и заполнению системы.

Выход на нормативные параметры водоснабжения запланирован к 4.00 часам 26 января.